الكمارك تضبط مخالفات صحية في مخازن المواد الغذائية بالانبار 

2020/09/24 | 21:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الخميس، عن مخالفات صحية في مخازن المواد الغذائية في محافظة الانبار .

وقالت الهيئة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “السلطة الكمركية متمثلة بمفارز قسم التحري ومكافحة التهريب في كمرك المنطقة الغربية وبالتعاون مع شرطة الكمارك وحسب توجيهات ومتابعة من قبل المدير العام، قامت بجولة ميدانية تفتيشية في مخازن المواد الغذائية في مركز محافظة الانبار للاطلاع عليها”، مبينة انه “تم ضبط عدة مخالفات في البضائع والمواد الغذائية في تلك المخازن وتم احالة المخالفة الى مديرية صحة الانبار لاتخاذ الاجراءات الصحية كونها تفتقر الى شروط السلامة الصحية”.

واضافت، ان “هذا الاجراء ياتي ضمن إجراءات مشددة تقوم بها الهيئة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (١٣) لسنة ٢٠١٩ المادة السادسة والتي نصت على ان تتولى الهيئة العامة للكمارك مهامها الرقابية حسب قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ النافذ”.

وأكدت الهيئة، ان “العمل مستمر من قبل موظفيها في المراكز الكمركية لمتابعة جميع البضائع الداخلة من الدول المجاورة من خلال الاشتراك بالسيطرات الخارجية والداخلية لتدقيق البضائع من حيث الوثائق الرسمية والوزن”.





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