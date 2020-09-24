2020/09/24 | 21:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت دائرة البيطرة التابعة لوزارة الزراعة، اليوم الخميس، عن إعادتها إرسالية من الاجبان والقيمر سعودية المنشأ منتهية النفاذية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الى الجانب الاردني .





و قال مدير عام دائرة البيطرة ثامر حبيب حمزة، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “المحجر البيطري في منفذ طريبيل الحدودي التابع الى قسم المحاجر البيطرية في دائرته، فحص الإرسالية من الاجبان والقيمر وكميتها ( ٢٣ ) طن”.

واضاف حمزة، انه “بعد تدقيق أوراق الإرسالية تبين وجود ( ٥ ) طن من الاجبان والقيمر عبرت مدة صلاحيتها ثلث المدة من الصلاحية ما يتنافى مع تعليمات دائرة البيطرة التي تعتبرها منتهية الصلاحية تستوجب الاعادة، اضافة الى عدم وجود موافقة دائرة البيطرة على الاستيراد”، لافتا الى ان “اللجنة المشكلة في المحجر البيطري، قررت إعادتها الى مركز كمرك طريبيل التابع الى منفذ طريبيل الحدودي والذي بدوره أعادها الى بلد المنشأ”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيطرة تعيد إرسالية من الاجبان منتهية الصلاحية الى بلد المنشأ) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البيطرة تعيد إرسالية من الاجبان منتهية الصلاحية الى بلد المنشأ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).