البيطرة تعيد إرسالية من الاجبان منتهية الصلاحية الى بلد المنشأ

أعلنت دائرة البيطرة التابعة لوزارة الزراعة، اليوم الخميس، عن إعادتها إرسالية من الاجبان والقيمر سعودية المنشأ منتهية النفاذية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الى الجانب الاردني .
و قال مدير عام دائرة البيطرة ثامر حبيب حمزة، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “المحجر البيطري في منفذ طريبيل الحدودي التابع الى قسم المحاجر البيطرية في دائرته، فحص الإرسالية من الاجبان والقيمر وكميتها ( ٢٣ ) طن”.
واضاف حمزة، انه “بعد تدقيق أوراق الإرسالية تبين وجود ( ٥ ) طن من الاجبان والقيمر عبرت مدة صلاحيتها ثلث المدة من الصلاحية ما يتنافى مع تعليمات دائرة البيطرة التي تعتبرها منتهية الصلاحية تستوجب الاعادة، اضافة الى عدم وجود موافقة دائرة البيطرة على الاستيراد”، لافتا الى ان “اللجنة المشكلة في المحجر البيطري، قررت إعادتها الى مركز كمرك طريبيل التابع الى منفذ طريبيل الحدودي والذي بدوره أعادها الى بلد المنشأ”.
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