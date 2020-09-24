مصرع 5 اشخاص في حوادث مرورية في محافظة عراقية (صور)

2020/09/24 | 21:22 - المصدر: NRT عربية

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اعلنت مديرية مرور السليمانية، الخميس، وفاة 5 اشخاص واصابة 4 اخرين في حوادث مرورية بمناطق مختلفة من المحافظة.

وذكر مصدر في المديرية، اليوم (24 ايلول 2020)، ان "سيارة من نوع (سينترا) اصطدم بعمود كهرباء في الجزرة الوسطية بمدينة السليمانية، مما اسفر عن مصرع 4 اشخاص واصابة 4 اخرين بجروح".

واضاف، انه "بسبب السرعة الشديدة فقد السائق السيطرة على سيارته واصطدم بعمود الكهرباء".

كما وتسبب حادث مروري اخر على الطريق الرابط بين قضاء كلار وناحية رزكاري في السليمانية بوفاة شخص واصابة 2 اخرين.

وكان المتحدث بأسم مرور اقليم كوردستان قد اعلن في وقت سابق حصول 4400 حادث مروري خلال عام 2019، اسفر عن وفاة 575 شخص واصابة 6800 اخرين بجروح.

ا.ح

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