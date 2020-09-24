الاقتصاد النيابية: اتمتة المنافذ ستحقق قفزة قياسية في ايرادتها

2020/09/24 | 21:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

اكد عضو اللجنة الاقتصادية النيابية النائب علي اللامي، الخميس، بان اتمته المنافذ الحدودية خيار اقتصادي طرح قبل 4 سنوات.

وقال اللامي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الفساد موجود في المنافذ الحدودية والاتمته تمثل خيار بالغ الاهمية طرح قبل سنوات ولم ينفذ رغم انها حل جذري للكثير من الاشكاليات العالقة في المنافذ وخاصة ملف تعرفة البضائع وتلاعب بها”.

واضاف، ان “الاتمته لو تم تطبيقها وفق السياقات الصحيحة ستخلق قفزة قياسيا في ايرادات المنافذ ربما تصل الى 10 اضعاف ما موجود حاليا وهذا يمثل تعظيم كبير لخزينة الدولة التي هي بحاجة لهذه الاموال خاصة مع الازمة الراهنة”.

وتعاني المنافذ العراقية من اشكاليات كبيرة خاصة الفساد وسيطرة قوى متنفذة على بعض مرافقها.



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