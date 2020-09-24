2020/09/24 | 21:27 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت حصيلة الإصابات في العراق إلى أكثر من 337 ألفًا (Getty)

الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" في العراق، الخميس، إلى أكثر من 337 ألف حالة، بعد تسجيل آلاف الإصابات الجديدة بالفيروس.

سجل العراق أكثر من 4400 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وعشرات الوفيات خلال 24 ساعة

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 24 أيلول/سبتمبر، وتضمن تسجيل ​4471 إصابة جديدة و45 حالة وفاة.

كما أشار الموقف، إلى تسجيل 3773 حالة تماثل إلى الشفاء بنسبة نحو 80%، فيما بلغ عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج نحو 60 ألف شخص، 527 منهم تحت العناية المركزة.

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