الإعلام الأمني تعلن نتائج عملية الحدود الفاصلة

2020/09/24 | 21:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، نتائج عملية الحدود الفاصلة فيما أشارت إلى ضبط حقل للعبوات الناسفة.

وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "القوات الأمنية المشتركة في عملية الحدود الفاصلة التي انطلقت صباح اليوم الخميس، في محور قيادة عمليات صلاح الدين تمكنت من العثور على حقل للعبوات الناسفة احتوى على 24 عبوة بلاستيكية سعة (20) لترا، وقد تم تدميرها من قبل سرية الهندسة".

وأضاف، أن "نتائج محور قيادة عمليات ديالى، كانت العثور على وكرين أحدهما في قرية أل بوغنام بداخله مواد غذائية وملابس".

وأشارت إلى أن "القوات الأمنية في محور المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة- كركوك، عثرت على وكرين يحتويان أفرشة ومواد طبية ودراجة نارية، كما تم العثور على وكر من قبل اللواء الثالث في الرد سريع يحتوي درعا وجعبة عتاد، كما جرى تدمير وكر آخر يحتوي مواد غذائية وتجهيزات، وقد بلغ عدد الأوكار التي تم العثور عليها للمحاور كافة (13) وكرا فضلا عن نفق".

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