العفو الدولية تحذر.. سجناء الأقليات في إيران معرضون للخطر بشكل خاص

2020/09/24 | 21:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت منظمة العفو الدولية "آمنستي"، هذا الأسبوع، من أن السجناء المحكوم عليهم بالإعدام في إيران، والذين ينتمون للأقليات العرقية، معرضون للخطر بشكل خاص، وذلك بالنظر إلى النمط الذي تتبعه السلطات في إعدام من ينتمون لتلك الفئة، وفقا لما نقل موقع "راديو فردا".

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