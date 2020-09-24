العاني : بيان الحشد غير كاف ويجب أقتران الأقوال بالأفعال

2020/09/24 | 21:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..اعتبر النائب ظافر العاني البيان الصادر عن الحشد الشعبي وتبرءه من اعمال الخطف والاغتيالات غير كاف وغير مقنع مالم يقترن بفعل حقيقي.وقال العاني في تغريدة على صفحته في موقع تويتر اليوم “بيان الحشد الشعبي بانه ملتزم بأوامر القائد العام للقوات المسلحة وبيانات الفصائل المسلحة المتضمنة براءتها من اعمال الخطف والاغتيالات وقصف البعثات الدبلوماسية […]

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