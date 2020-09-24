الكاظمي يجتمع مع رؤساء الكتل الشيعية لبحث ملفين

2020/09/24 | 21:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أفاد مصدر سياسي، مساء اليوم الخميس، بأن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اجتمع مع رؤساء الكتل السياسية الشيعية، لبحث ملفين ملحين.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "اجتماعا بمكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بدأ، قبل قليل، مع قادة الكتل السياسية الشيعية لبحث ملف الانتخابات المبكرة، وقصف البعثات الدبلوماسية، أضافة إلى ملفات سياسية وأمنية".

وأضاف إن "الاجتماع حضره ممثلون عن الكتل الشيعية السبعة".

وأصدرت هيأة الحشد الشعبي، الخميس (24 أيلول 2020)، بياناً بشأن الأحداث التي جرت خلال الأيام الأخيرة، فيما أعلنت براءته من عمليات استهداف المصالح الأجنبية والمدنية والوطنية.وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "منذ اللحظة الأولى التي أُسس بها حشدكم الوفي وبمباركة من المرجعية الأبوية لسماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله وهو يذود بعزم لا يلين ودماء اجريناها رخيصة قربانا لتراب هذا الوطن الطاهر لم نبتغ عرضا ولا مناصب سوى رضا الله وطرد الظلام والظلاميين من أرض النور والأنبياء".وأضافت، أن "الحشد الشعبي قد حظي لدى جميع أبناء شعبنا على إختلاف مشاربهم ومرجعياتهم باحترام وتبجيل للتضحيات التي قدمها ومازال يقدمها في طريق العز والجهاد".وتابعت الهيأة: "إننا نؤكد اليوم كما أكدنا سابقا ان الحشد قوة عسكرية عراقية رسمية ملتزمة بكافة الأوامر التي تصدر عن القائد العام للقوات المسلحة وتمارس عملها وفق السياقات والقوانين التي تسري على المؤسسات الأمنية العراقية كافة".وأكملت: "نؤكد الحشد بكافة تشكيلاته وقيادته انه ليس معنيا بأي صراعات سياسية أو أحداث داخلية تجري في البلد، كما انه ليس مسؤولا عن جهات تستخدم أسمه لأغراض التشويه والتسقيط والقيام بعمليات مشبوهة ونشاط عسكري غير قانوني يستهدف مصالح أجنبية أو مدنية وطنية لاتنسجم مع ثوابت الدولة وقد أعلن مرارا وعبر مواقف رسمية براءته الكاملة منها".وأكد بيان الهيأة ان ".محاولات أطراف داخلية وخارجية لزجه بذلك هي محاولات لخلط الاوراق وتضليل الرأي العام عن دوره المشرف والتاريخي في حفظ الأرض والعرض".فيما اختتم الحشد بيانه قائلاً: "نتفهم جيدا حرص المحبين لنا والحريصين على سمعتنا وننتظر منهم المزيد من الدعم والمساندة والله الموفق والمستعان".

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