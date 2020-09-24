الكاظمي يجتمع مع رؤساء الكتل الشيعية لبحث ملفين

أفاد مصدر سياسي، مساء اليوم الخميس، بأن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اجتمع مع رؤساء الكتل السياسية الشيعية، لبحث ملفين ملحين.
وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "اجتماعا بمكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بدأ، قبل قليل، مع قادة الكتل السياسية الشيعية لبحث ملف الانتخابات المبكرة، وقصف البعثات الدبلوماسية، أضافة إلى ملفات سياسية وأمنية".
وأضاف إن "الاجتماع حضره ممثلون عن الكتل الشيعية السبعة".
وأصدرت هيأة الحشد الشعبي، الخميس (24 أيلول 2020)، بياناً بشأن الأحداث التي جرت خلال الأيام الأخيرة، فيما أعلنت براءته من عمليات استهداف المصالح الأجنبية والمدنية والوطنية.وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "منذ اللحظة الأولى التي أُسس بها حشدكم الوفي وبمباركة من المرجعية الأبوية لسماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله وهو يذود بعزم لا يلين ودماء اجريناها رخيصة قربانا لتراب هذا الوطن الطاهر لم نبتغ عرضا ولا مناصب سوى رضا الله وطرد الظلام والظلاميين من أرض النور والأنبياء".وأضافت، أن "الحشد الشعبي قد حظي لدى جميع أبناء شعبنا على إختلاف مشاربهم ومرجعياتهم باحترام وتبجيل للتضحيات التي قدمها ومازال يقدمها في طريق العز والجهاد".وتابعت الهيأة: "إننا نؤكد اليوم كما أكدنا سابقا ان الحشد قوة عسكرية عراقية رسمية ملتزمة بكافة الأوامر التي تصدر عن القائد العام للقوات المسلحة وتمارس عملها وفق السياقات والقوانين التي تسري على المؤسسات الأمنية العراقية كافة".وأكملت: "نؤكد الحشد بكافة تشكيلاته وقيادته انه ليس معنيا بأي صراعات سياسية أو أحداث داخلية تجري في البلد، كما انه ليس مسؤولا عن جهات تستخدم أسمه لأغراض التشويه والتسقيط والقيام بعمليات مشبوهة ونشاط عسكري غير قانوني يستهدف مصالح أجنبية أو مدنية وطنية لاتنسجم مع ثوابت الدولة وقد أعلن مرارا وعبر مواقف رسمية براءته الكاملة منها".وأكد بيان الهيأة ان ".محاولات أطراف داخلية وخارجية لزجه بذلك هي محاولات لخلط الاوراق وتضليل الرأي العام عن دوره المشرف والتاريخي في حفظ الأرض والعرض".فيما اختتم الحشد بيانه قائلاً: "نتفهم جيدا حرص المحبين لنا والحريصين على سمعتنا وننتظر منهم المزيد من الدعم والمساندة والله الموفق والمستعان".
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