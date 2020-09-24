مكافحة اجرام بغداد تلقي القبض على عصابة سرقت اكثر من مليار دينار وسط بغداد

2020/09/24 | 21:35 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ القت مكافحة اجرام بغداد القبض على عصابة سرقت اكثر من مليار دينار وسط بغداد .وذكر بيان المديرية تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه ان مفارز مكتب مكافحة اجرام المنصور بالتعاون مع مكتب الصالحية تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين بتهمة سرقة سيارة ومبلغ مالي، بعدما استخبرت المديرية بوجود حادث سرقة بالاكراه في منطقة الحارثية وهو عبارة عن سرقة مبلغ من المال قدره" مليار ومئتان وخمسة وثلاثين" مليون دينار مع عجلة نوع النترا بيضاء اللون من قبل متهمين تنكروا بملابس عسكرية.واوضحت المديرية انه بعد الاخبار تم تشكيل فريق عمل والانتقال الى محل الحادث ومن خلال جمع المعلومات مشاهدات كامرات المراقبة، تم التوصل الى الفاعلين وبعد التعقب تم نصب كمين لاحد المتهمين في محافظة كركوك، و القاء القبض على المتهم الاول الذي اعترف بالاشتراك بالجريمة مع شقيقه والذي تم القاء القبض عليه ايضاً وضبط المبلغ بالكامل في منطقة الحارثية واعترافه بالجريمة، ./انتهى9

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