المالكي: بوش طلب تمديد بقاء القوات الأميركية 50 سنة ورفضت ذلك

2020/09/24 | 21:35 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، انه رفض طلب الرئيس الامريكي الاسبق جورج بوش بتمديد بقاء القوات الأميركية 50 سنة.وقال المالكي في تصريح متلفز: "لا أعتقد أن أميركا ترغب بالخروج من دولة دخلت فيها"، مشيرا الى ان "أميركا لم تحترم المصالح العراقية ولم تنفذ أيّ إتفاق سابق بين بغداد و واشنطن"./انتهى10

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