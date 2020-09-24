عملية امنية استباقية مشتركة في الصحراء لتأمين زيارة الأربعين

2020/09/24 | 21:35 - المصدر: وكالة نينا

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النجف/نينا/نفذت القوات الامنية التابعة لفرقتي الإمام علي والعباس القتاليتين، والجيش العراقي والشرطة الاتحادية ، عملية استباقية كبرى في محور الصحراء المحيطة بمحافظتي النجف الاشرف وكربلاء المقدسة وصولا الى صحراء محافظة الانبار، بهدف تأمين زيارة اربعينية الامام الحسين (عليه السلام) المليونية وتوفير الحماية للزائرين.وقال اعلام فرقة الامام علي ، ان " العملية تضمنت مسح وتفتيش الصحراء في ثمانية محاور أمنية خاصة بفرقتي الامام علي والعباس القتاليتين، والشرطة الاتحادية، والجيش العراقي .واضاف ، ان " العملية التي شارك فيها طيران الجيش ووكالات الاستخبارات العسكرية والمخابرات والطيران المسير للفرقة تم خلالها مسح قرابة ١٠٠ الف كم مربع./انتهى.

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