صناعـة العراق توجّه بإجـراءات جديـدة حول رواتـب موظفي العقـود والأجـور

2020/09/24 | 21:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّهت وزارة الصناعـة والمعـادن العراقية اليوم الخميس، بإجـراءات جديـدة بشـأن رواتـب الموظفيـن مـن العقـود والأجـور العاملين فـي مركـز الوزارة وشركاته...

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