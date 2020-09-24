ميسان.. وزارة الصحة توافق على إنشاء مستشفى 50 سريرا بناحية السلام

2020/09/24 | 21:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /علي قاسم الكعبي/..أعلن مكتب النائب عن محافظة ميسان مضر الازيرجاوي، اليوم الخميس، عن موافقة وزارة الصحة لإنشاء مستشفى بناحية السلام جنوب غرب محافظة ميسان وقال في بيان أن مدير صحة ميسان ابلغ النائب موافقة الوزارة لإنشاء مستشفى في الناحية بناء على الطلب المقدم من قبل النائب الازيرجاوي وأوضح مكتب الازيرجاوي ان الموافقة “جاءت خلال […]

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