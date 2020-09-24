ضبط مخالفات صحية في مخازن بالانبار

2020/09/24 | 21:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الخميس ٢٠٢٠/٩/٢٤ عن قيام السلطة الكمركية استناداً الى توجيهات مدير عام الكمارك ومتمثلة بمفارز قسم التحري ومكافحة التهريب في كمرك المنطقة الغربية وبالتعاون مع شرطة الكمارك بجولة ميدانية تفتيشية في مخازن المواد الغذائية في مركز محافظة الانبار للاطلاع عليها وتم ضبط عدة مخالفات في البضائع والمواد الغذائية في تلك المخازن وتم احالة المخالفة الى مديرية صحة الانبار لاتخاذ الاجراءات الصحية كونها تفتقر الى شروط السلامة الصحية .

وقالت الهيئة في بيان تلقى PUKmedia نسخة منه، انه يأتي هذا ضمن إجراءات مشددة تقوم بها الهيئة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (١٣)لسنة ٢٠١٩ المادة السادسة والتي نصت على ان تتولى الهيئة العامة للكمارك مهامها الرقابية حسب المواد (١٨٣_١٨٦_١٨٧) من قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ النافذ .

وأكدت الهيئة بان العمل مستمر من قبل موظفيها في المراكز الكمركية لمتابعة جميع البضائع الداخلة من الدول المجاورة من خلال الاشتراك بالسيطرات الخارجية والداخلية لتدقيق البضائع من حيث الوثائق الرسمية والوزن .





يذكر ان الهيئة العامة للكمارك تعلن بشكل مستمر عن ضبط واعادة اصدار مواد مختلفة يتم كشفها في مراكزها الكمركية تمنع من خلالها دخول المواد المخالفة لشروط وضوابط الأستيراد على الرغم من المخاطر التي يتعرض لها موظفيها في المراكز الكمركية والتي تعتبر من خطوط الصد الأول مع موظفي الصحة في ظل جائحة كورونا وهم مستمرين بعملهم دون انقطاع لتأمين وصول المواد الطبية والغذائية للمواطنين.

PUKmedia الهيئة العامة للجمارك

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