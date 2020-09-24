عند ظلام الليل

2020/09/24 | 21:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقسم بقلبي الحزين الذي مات بعدك

والدة شاعر الشعب الكوردي الراحل شيركو بيكس، تلقي الشعر وتبكي وتقول في شعرها: يا بيكس من الذي يقرأ الشعر للكورد؟

وقالت سالقي بيتين من الشعر لابني شيركو حيث قالت:

أقسم بقلبي الحزين

وبقلبي الذي مات

بالشفايف التي تلقي شعرا جميلا

وشعرا حلوا

وأنت تحت التراب

عندك ظلام الليل

وعندي ضوء ساطع

منذ ذلك الوقت الذي

وضعت تحت التراب

اقسم بقلبي الحزين الذي

مات بعدك ....





PUKmedia زيد محمود- عن أرشيف الفن الكوردي

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