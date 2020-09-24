صحة ذي قار تجهز 31 مفرزة طبية على طريق ” المشاية ” بالادوية

2020/09/24 | 21:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/حيدر حسين المشرف/..جهزت دائرة صحة ذي قار ، اليوم الخميس ، 31 مفرزة طبية على طريق ” مشاية ” الاربعينية بالادوية والمستلزمات الطبية .وقال بيان اوردته الدائرة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” شعبة الصيدلة في قطاع الناصرية الاول جهزت المفارز الطبية ضمن الرقعة الجغرافية للقطاع بالادوية والمستلزمات الطبية “.واشار الى […]

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