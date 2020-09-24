الكشف عن إصابة لاعبين من نادي الشرطة العراقي بكورونا… لن يغادرا الدوحة الى بغداد

2020/09/24 | 21:43 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

كشفت مدونة معرض الكرة العراقية، اليوم الخميس، عن اصابة لاعبين اثنين من نادي الشرطة العراقي بكرة القدم بفيروس كورونا، مؤكدة عدم مغادرتهما العاصمة القطرية الدوحة الى بغداد.

وقالت المدونة، في تغريدة لها على تويتر: انه تأكد إصابة اثنين من لاعبي الشرطة بفيروس كورونا وهما كل من حسام كاظم وكرار محمد حيث تم حجزهم في احدى الفنادق الخاصة بمصابين فيروس كورونا.

واضافت: اللاعبان سوف لن يغادرا الدوحة غداً مع وفد نادي الشرطة الذي سيعود الى بغداد الساعة الرابعة عصراً على متن الخطوط القطرية.

وودع نادي الشرطة منافسات دوري ابطال آسيا، يوم امس 23 ايلول 2020، بعد فوز استقلال طهران على الأهلي السعودي بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد الجنوب ضمن لقاءات الجولة الأخيرة من دور المجموعات من المسابقة.

وسجل اهداف استقلال طهران في المباراة كل من مهدي غايدي في الدقيقة 29 وعلي كريمي في الدقيقة 38 وشيخ دياياتي في الدقيقة 53.

وبهذه النتيجة بقي الأهلي في صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، يليه استقلال طهران برصيد 5 نقاط ثم الشرطة برصيد 5 نقاط ايضاً (متخلفاً بفارق الاهداف).

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