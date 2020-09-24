وكيل وزارة الهجرة: لا نسمح باستغلال قضية النازحين لاغراض سياسية

2020/09/24 | 21:45 - المصدر: السومرية نيوز

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أكد وكيل وزارة الهجرة كريم النوري، الخميس، عدم السماح باستغلال قضية النازحين لاغراض سياسية خارج الجوانب الانسانية.

وقال النوري في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "نراقب فعاليات المنظمات الدولية المعنية بالنازحين واي نشاط خارج اطار وزارة الهجرة والمهجرين يعتبر خلاف السياقات المتفق عليها".

وأضاف أن "اي اتفاقات اخرى مع جهات غير وزارتنا تعتبر باطلة وملغاة ولا نسمح باستغلال قضية النازحين لاغراض سياسية خارج الجوانب الانسانية".





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