اوهام المؤامرة في الخطاب السياسي السوداني - احمد يعقوب ابكر

2020/09/24 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#احمد_يعقوب_ابكر أوهام المؤامرة في الخطاب السّياسي السّوداني (4)أحمد يعقوبمواصلةَ لمقالاتنا المعنونة بـ " أمراض السياسة السّودانية" تأتي هذي المقالة لتقرأ وتلامس جانب من ؛ تبدّيات الشّعبوية وأوهام المؤامرة في خطابنا السّياسي.



فبعد مرور ستة عقود ونيف على تكوين الدّولة ؛ لازالت البلاد مستمرة في بحثها عن المشروع الوطني الذي يجمع كل هذا التّعدد والتّنوع تحت جغرافيا واحدة تؤمن بأن المواطنة المتساوية هي ......





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