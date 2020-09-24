2020/09/24 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حجاج_نايل مقدمة لابد منها هكذا سقطت لويز ، مع الاعتذار الي يوسف شاهين في فيلم الناصر صلاح الدين ، او هكذا سقطت جماعة الاخوان المسلمين، بعد اول اختبار حقيقي ومحك جدي في حكم البلاد والعباد ، فكان فشلهم الذريع في حكم الدولة المصرية 2012 - 2013 ، وسقوط كل اوراق التوت من عوراتهم ، التي تأذي من قبحها الملايين ، وللسقوط عشرات الاسباب التي لا مجال لسردها هنا بل ستكون في موضع اخر من مقالات السلسلة ، لكن ما يهمني ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سلسلة مقالات الاخوان 2 من 8 السقوط الكبير /// فروع الخارج متاهة التفكك والانهيار - حجاج نايل) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سلسلة مقالات الاخوان 2 من 8 السقوط الكبير /// فروع الخارج متاهة التفكك والانهيار - حجاج نايل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).