اتحاد الغرف التجارية العراقية يؤكد الرغبة في تطوير العلاقات التجارية مع ارمينيا

2020/09/24 | 21:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..اكد رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية عبد الرزاق الزهيري رغبة العراق في تطوير العلاقات التجارية وتنشيط حركة السياحة مع أرمينيا .وبحث الزهيري ، اليوم الخميس مع سفير أرمينيا في بغداد هراتشيا بولاديان، تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين والدعوة الى تفعيل اتفاقية اقتصادية مابين الاتحادين ، وتشكيل مجلس اعمال عراقي ارمني مشترك .مؤكدا أهمّية […]

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