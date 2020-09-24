2020/09/24 | 21:51 - المصدر: السومرية نيوز

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الكاظمي والحلبوسي يؤكدان ضرورة بسط سيطرة الدولة وسيادة مؤسساتها

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