الاعلام الامني تعلن نتائج عملية “الحدود الفاصلة” التي انطلقت اليوم

2020/09/24 | 21:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الخميس، عن نتائج عملية “الحدود الفاصلة” التي انطلقت صباح اليوم.

وقالت الخلية في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إن “القوات الأمنية المشتركة في عملية الحدود الفاصلة التي انطلقت صباح اليوم الخميس، تمكنت في محور قيادة عمليات صلاح الدين من العثور على حقل للعبوات الناسفة احتوى على ٢٤ عبوة بلاستيكية سعة (۲۰) لتر، وقد تم تدميرها من قبل سرية الهندسة”.

وأضافت “نتائج محور قيادة عمليات ديالى، فكانت العثور على وكرين احدهما في قرية البو غنام بداخله مواد غذائية وملابس”، مشيرة الى أنه “في محور المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة/ كركوك، فقد عثرت على وكرين يحتويان افرشة ومواد طبية ودراجة نارية، كما تم العثور على وكر من قبل اللواء الثالث في الرد سريع يحتوي درع وجعية عتاد”.

وتابعت، “كما جرى تدمير وكر اخر يحتوي مواد غذائية وتجهيزات، وقد بلغ عدد الأوكار التي تم العثور عليها للمحاور كافة (۱۳) وكراً فضلاً عن نفق”.

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