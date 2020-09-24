الرئيس برهم صالح يؤكد على ضرورة التكاتف الدولي لمواجهة التحديات

2020/09/24 | 21:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح على ضرورة التكاتف الدولي والإقليمي لمواجهة التحديات المختلفة.

تصريحات رئيس الجمهورية جاءت خلال تسلمه أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد لكل من دول بولندا مارجن كوبياك وهولندا مايكل رينتينر والفاتيكان ميتيا ليسكوفار.

وشدد صالح خلال اللقاء على أن العراق يدعم تعزيز علاقاته مع المجتمع الدولي على أسس التعاون والتنسيق في المجالات كافة وذلك لتحقيق المصالح المشتركة بين الشعوب، مؤكدا على ضرورة التكاتف الدولي لمواجهة التحديات العالمية المختلفة.

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