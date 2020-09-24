الهيأة التطبيعية: فيفا سيرسل مسودة النظام الخاص بالاتحادات الفرعية

2020/09/24 | 21:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

أعلن رئيس الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم اياد بنيان، اليوم الخميس، أن الاتحاد الدولي الفيفا سيرسل مسودة النظام الخاص بالاتحادات الفرعية.

وقال بنيان في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، عقدت اليوم اجتماعا عبر تقنية الفيديو مع الاتحادين الدولي والآسيوي بحضور الأمين العام للاتحاد محمد فرحان"، مشيرا إلى أن "الاجتماع اتسم بالإيجابية، وأن الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم أشادا بجهود وخطوات الهيأة التطبيعية في ظل الظرف الاستثنائي والعصيب الذي يمر به العراق بسبب جائحة كورونا، وحرصها على إنجاز المهام الموكلة لها".

وأضاف، أن "الاجتماع تناول عددا من المواضيع، أهمها مناقشة بعض الفقرات والتعديلات الخاصة بمسودة النظام الأساسي للاتحاد العراقي لكرة القدم للعام الحالي"، مبينا أن "الاتحاد سيرسل مسودة النظام الأساسي الخاص بالاتحادات الفرعية، والقانون الانتخابي إلى الهيأة التطبيعية، لمناقشته خلال الأسبوع المقبل، وتحديد خارطة الطريق للفترة المقبلة التي تتضمن التوقيتات اللازمة للمصادقة على الأنظمة الأساسية وإجراء الانتخابات".

وأكد بنيان، أن "دعم الاتحادين الدولي والآسيوي يحفزان الهيأة على مواصلة العمل الجاد"، لافتا إلى أن "جائحة كورونا عقّدت الأمور في العالم بأسره، لكن الهيأة واثقة من خطواتها في تحقيق الهدف الذي شكلت من أجله لبناء الأسس السليمة التي ترتكز عليها الكرة العراقية مستقبلا".

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