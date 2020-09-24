“يجب إيقاف المذبحة”… هوشيار زيباري معلقاً على استهداف البعثات الدبلوماسية

2020/09/24 | 22:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، على ضرورة إيقاف ما وصفها بالـمذبحة الناتجة عن استهداف البعثات الدبلوماسية والقوات العسكرية الدولية في العراق.

وقال زيباري تغريدة على تويتر، ان وزير الخارجية الامريكية مايك بومبيو وجه في الآونة الأخيرة تحذيرا صارما للقيادات العراقية من خطر يهدد استقرار العراق، في حين دعا زيباري القادة العراقيين للارتقاء إلى مستوى التحديات التي تفرضها الميليشيات المسلحة، عبر قيامها باستهداف المنشآت الدبلوماسية والعسكرية الأمريكية، والعمل بمسؤولية على إيقاف المذبحة على حد تعبيره.

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