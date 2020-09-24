الكاظمي والحلبوسي يؤكدان أهمية حفظ أمن البعثات الدبلوماسية

2020/09/24 | 22:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي اليوم الخميس، مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الأوضاع والتحديات التي تواجه البلاد.

وبحسب بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، جرى خلال اللقاء بحث مجمل مستجدات الأوضاع والتحديات التي تواجه البلاد، والسبل الكفيلة لتخطي الأزمات.

كما أكد اللقاء على ضرورة بسط سيطرة الدولة وسيادة مؤسساتها، وأهمية حفظ أمن البعثات الدبلوماسية، وملاحقة منفذي الاعتداءات وفرض القانون.

وجاء اللقاء بين رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، استمراراً لتكامل العمل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتنسيق الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب، ودعم الجهود الحكومية في مكافحة الفساد.

PUKmedia المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء

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