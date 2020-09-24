رئيس الجمهورية يطمئن على صحة اياد علاوي

2020/09/24 | 22:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح اليوم الخميس 24 أيلول 2020، اتصالاً هاتفياً مع رئيس ائتلاف الوطنية السيد اياد علاوي للاطمئنان على صحته بعد إجرائه عملية جراحية تكللت بالنجاح.

وأعرب السيد الرئيس عن خالص التمنيات له بالشفاء والسلامة والعافية.

من جانبه، اعرب السيد اياد علاوي عن شكره وبالغ تقديره للسيد الرئيس على مشاعره واطمئنانه على صحته، متمنياً له موفور الصحة والسلامة الدائمة.

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