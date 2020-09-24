حساب مقتدى الصدر: على الفصائل الكشف عن ’المليشيات’ ومحاسبتها فوراً

2020/09/24 | 22:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وجه حساب صالح محمد العراقي التابع لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، رسالة إلى جميع الفصائل بشأن "المليشيات".

وقال العراقي في تدوينته التي تابعها "ناس"، (24 ايلول 2020)، إنه "بعد أن تبرأت جميع الفصائل من (المليشيات) الوقحة وغير المنضبطة...



مشكورين، فعليهم بكشفهم ومحاسبتهم فوراً وبالتعاون مع الاجهزة الامنية".

وتابع، ان "الشعب لازال منتظراً لذلك..



وإلا ضاع العراق بين أفكاك الفاسدين والمارقين".

ويوم أمس، وجه الصدر، رسالة إلى الحشد الشعبي.

وقال الصدر في تدوينة تابعها "ناس"، (23 أيلول 2020): "اعلموا أيها الاخوة المجاهدون في الحشد الشعبي أن ما تقوم به بعض الفصائل المنتمية لهذا العنوان الكبير فيه إضعاف للعراق وشعبه ودولته، واضعافهم يعني تقوية القوى الخارجية وعلى رأسها كبيرة الشر أميركا".

وتابع، "حاولوا التصرف بالحكمة والحنكة حبا بالعراق وشعبه، فأنتم مسؤولون أمام الله وأمام الشعب".

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