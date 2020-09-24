كم أصم في العراق؟.. طلب رسمي بخصوص لغتهم [الإشارة]

2020/09/24 | 22:16 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين] كشفت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين النيابية، عن عدد الأفراد الصم في العراق.

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