برشلونة: اتليتكو مدريد سيدفع 6 ملايين يورو قيمة عقد سواريز

2020/09/24 | 22:16 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – متابعة

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، الأربعاء، تعاقده مع المهاجم لويس سواريز من برشلونة، لينهي فترة ست سنوات التي قضاها في ملعب كامب نو.

وقال بيان برشلونة إن أتلتيكو سيدفع للنادي الكتالوني ستة ملايين يورو (حوالي 5.5 مليون جنيه إسترليني) قيمة للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً.

ويُعد المهاجم الأوروغوياني الدولي ثالث هدافي برشلونة عبر التاريخ، برصيد 198 هدفاً في جميع المسابقات، وقد بقي له عام واحد في عقده مع ناديه.

وقال الفريق، في بيان، “توصل أتلتيكو مدريد وبرشلونة إلى اتفاق بشأن انتقال لويس سواريز، خاضعاً لفحص طبي قبل الاتفاق الرسمي على عقد جديد مع نادينا”.

ويعقد سواريز مؤتمراً صحافياً، الخميس، لتوديع برشلونة، وأضاف النادي، في بيان، “برشلونة يود أن يعرب علناً عن امتنانه للاعب لالتزامه، ويتمنى له كل التوفيق في المستقبل”.

وسيحل سواريز محل ألفارو موراتا في خط هجوم أتلتيكو بعد إعارة المهاجم الإسباني إلى يوفنتوس مدة موسم مع خيار الشراء.

وغادر سواريز، الذي انضم إلى برشلونة من ليفربول في عام 2014، النادي بعد أن فاز بدوري أبطال أوروبا وأربعة ألقاب للدوري الإسباني وأربعة ألقاب لكأس الملك.

واعتُبر الأوروغوياني فائضاً عن متطلبات المدير الفني الجديد لبرشلونة رونالد كومان، الذي يحرص على تغيير الحرس القديم وإعادة بناء الفريق، إذ أكمل لاعب الوسط البالغ من العمر 33 عاماً أرتورو فيدال انتقاله إلى إنتر ميلان.

وعلى الرغم من الموسم المضطرب مع برشلونة الذي عصفت به الإصابات، لا يزال سواريز يسجل، إذ وصل إلى 16 هدفاً في 22 مباراة في الدوري الإسباني، ليحتل المركز الرابع في قائمة هدافي الدوري، بينما سجل موراتا الذي كان هدافاً لأتلتيكو 12 هدفاً.

وأصبح سواريز ثالث مهاجم في السنوات الأخيرة ينتقل بين ناديي الدوري الإسباني بعد بيع ديفيد فيا لأتلتيكو في 2013، بينما انتقل أنطوان غريزمان إلى برشلونة العام الماضي.

وبينما حقق فيا نجاحاً فورياً، إذ سجل 13 هدفاً في موسم 2013 – 2014 لأتلتيكو الذي فاز بلقب الدوري، لم يصل غريزمان إلى المستويات نفسها في برشلونة بعد انتقاله مقابل 120 مليون يورو (110 ملايين جنيه إسترليني).

وكافح أتلتيكو في الموسم الماضي من دون غريزمان، ويأمل أن يؤدي ضم سواريز إلى تحسين فرصهم في تحدي ريال مدريد وبرشلونة على اللقب.

وجرى ربط سواريز أيضاً بالانتقال إلى يوفنتوس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، وخضع لامتحان اللغة الإيطالية في محاولة للحصول على جواز سفر من الاتحاد الأوروبي، ليكون مؤهلاً للعب كلاعب أوروبي، إذ جرى بالفعل استكمال قائمة المحترفين من خارج الاتحاد الأوروبي.

لكن، الادعاء الإيطالي قال يوم الثلاثاء إن لديه أدلة على أن امتحان اللغة الذي أجراه سواريز للحصول على الجنسية الإيطالية مزور.

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