الحلبوسي والكاظمي يؤكدان على اهمية بسط سيطرة الدولة و حفظ أمن البعثات الدبلوماسية

2020/09/24 | 22:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيسا مجلس النواب محمد الحلبوسي ومجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، على اهمية بسط سيطرة الدولة وسيادة مؤسساتها، وأهمية حفظ أمن البعثات الدبلوماسية، وملاحقة منفذي الاعتداءات، وفرض القانون.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل، اليوم الخميس، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي”، مبينا انه “جرى بحث مجمل مستجدات الأوضاع والتحديات التي تواجه البلاد، والسبل الكفيلة لتخطي الأزمات”.

واضاف البيان، “كما أكد اللقاء ضرورةَ بسط سيطرة الدولة وسيادة مؤسساتها، وأهمية حفظ أمن البعثات الدبلوماسية، وملاحقة منفذي الاعتداءات، وفرض القانون”.

وجاء اللقاء بين رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء؛ استمراراً لتكامل العمل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتنسيق الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب، ودعم الجهود الحكومية في مكافحة الفساد.

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