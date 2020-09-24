2020/09/24 | 22:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 19 دقیقة

738 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

امر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، بإلغاء كافة مكاتب التشريفات في مطار بغداد الدولي والاعتماد على تشريفات سلطة الطيران المدني في مطار بغداد وكافة المطارات الاخرى.

وذكر مصدر رفيع المستوى في تصريح لـ ان ار تي، اليوم (24 ايلول 2020)، ان "الكاظمي امر بإلغاء كافة مكاتب التشريفات في مطار بغداد الدولي والاعتماد على تشريفات سلطة الطيران المدني في مطار بغداد وكافة المطارات".

واضاف، ان الامر يتضمن "اغلاق مكاتب النزاهة والمسائلة والعدالة وتشريفات جهاز الامن الوطني والحشد الشعبي داخل مطار بغداد الدولي ،

وامهالهم لغاية يوم الاحد لاخلاءها بالكامل".

كما ونص الامر على "منع تواجد اي عجلة في ساحة الطائرات عدا عجلات المراسيم ويمنع منعا باتا عبور اي شخص الحرم الكمركي(كاونتر الجوازات) عدا المسافر".

واوضح المصدر ان "الكتاب صادر من الكاظمي ولم يوزع الى الان وسيتواجد جهاز المخابرات فقط في كل المنافذ الحدودية ومن ضمنها المطارات وتلغى مكاتب الامن الوطني و الحشد الشعبي !!!

ا.ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اوامر عليا بإلغاء كافة مكاتب التشريفات في المطارات والمنافذ الحدودية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اوامر عليا بإلغاء كافة مكاتب التشريفات في المطارات والمنافذ الحدودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).