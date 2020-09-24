عن المخرج الفرنسي (جان كلود بريسو) وفيلم فتاة من اللامكان2012 :الحكاية ليست كبيرة أو بالاحرى ليست كبيرة جدا - بلال سمير الصدّر

2020/09/24 | 22:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بلال_سمير_الصدّر الحكاية هي عن المخرج الفرنسي (جان كلود بريسو)،التي تعتبر افلامه حكاية خيالية عن الرغبة،وعن البدعة الانثوية في معطياتها الجنسية،بحيث يرى النقاد ان الرغبة هي النقطة الأولى والأساسية لكل سينماه...ان الجنسانية عند بريسو هي القلق...هي الازمة...هي الشعور بالحياة...هذه العناصر قد تكون ذا ارتباط كبير بفرويد -حيث لوحظ لدينا مدى تأثر هذا المخرج بفرويد أثناء مشاهدتنا أفلامه-على ان الفيلم الذي نحن بصد ......





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