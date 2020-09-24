الرأي العام غير موجود حسب بيار بورديو - زهير الخويلدي

2020/09/24 | 22:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زهير_الخويلدي تمهيد: " لقد ولدنا مصممين ولدينا فرصة صغيرة لنصبح أحرارًا" بيار بورديو 1930 -2002 عالم اجتماع فرنسي أضاف الكثير للدراسات السوسيولوجية وأثرى المكتبة الإنسانية بالعديد من البحوث النقدية المهمة ووقع جملة من المفاهيم الخاصة به على غرار مفاهيم الرأسمال الثقافي والهابيتوس وإعادة الإنتاج والممارسة الاجتماعية والرأسمال الرمزي والدولة والبناء الاجتماعي ونقد الميديولوجيا والدعاية والاشهار وهيمنة الم ......





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