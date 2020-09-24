2020/09/24 | 22:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

أعلن الطبيب النفسي يفغيني فومين، أن الكآبة والقلق، هما السببان الرئيسيان لانخفاض قدرة الناس على العمل في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى وجود “دواء” لعلاجهما.

وأضاف الأخصائي الروسي، تنسب إلى أعراض الكآبة بما فيها الخريفية، الخمول ونقص الطاقة واضطراب النظام الغذائي.



وجميع هذه العوامل تؤدي إلى انخفاض كبير في قدرة وكفاءة الإنسان على العمل، مشيرا إلى أن الأمراض النفسية أصبحت أكثر ضررا من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وقال، “الكآبة، هي مرض القرن الحالي.



توجد اليوم العديد من حالات الاكتئاب والقلق الاكتئابي.



وغالبا ما يرافق الكآبة الشعور بالقلق.



لذلك أصبحت الأمراض النفسية: الكآبة والقلق، تتصدر قائمة أحوال السكان البالغين غير القادرين على العمل في العالم، بدل أمراض القلب والأوعية الدموية، والجلطة الدماغية واحتشاء عضلة القلب”.

وينصح الطبيب بتناول “دواء” عام لمكافحة حالة الاكتئاب، وهذا “الدواء” هو ممارسة الرياضة.

ويقول، “كيف نكافح الكآبة؟ ويجيب، اقترح قبل كل شيء ممارسة الرياضة، لأن الرياضة “دواء” عام.



وكل شخص يناسبه نوع أو أكثر من أنواع الرياضة، مثل السباحة والجري ورفع الأثقال وغيرها، المهم أن الإنسان يمارس نشاطا بدنيا.



لأنه بعد ممارسة الرياضة يشعر بتحسن حالته الصحية ومزاجه.



وهذه أفضل طريقة للوقاية ومكافحة الاكتئاب”.



انتهى 25ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن “دواء” لمرض العصر الحالي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن “دواء” لمرض العصر الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).