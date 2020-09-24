لمواجهة وحشية النظام وروسيا وإيران.. مساعدات أميركية جديدة للشعب السوري

2020/09/24 | 22:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجاء القرار الأميركي بعد اجتماع رفيع المستوى، استضافته أميركا ضمن الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، بين أكبر عشر دول مانحة في العالم بخصوص الاحتياجات الإنسانية العالمية.

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