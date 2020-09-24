القبض على عصابة خطيرة لمتاجرة المخدرات في كربلاء | تقرير

2020/09/24 | 22:33 - المصدر: قناة التغيير

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نجحت قيادة شرطة #كربلاء وبالتعاون مع قيادة العمليات ومديرية #مكافحة_المخدرات القبض على عصابة للمتاجرة بالمواد المخدرةتقرير: جاسم الهميم

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