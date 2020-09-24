عاجل | صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر يصدر بيانا بشأن إعلان الفصائل براءتها من عمليات استهداف البعثات الدبلوماسية

2020/09/24 | 22:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

– صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر يصدر بيانا بشأن إعلان الفصائل براءتها من عمليات استهداف البعثات الدبلوماسية.

– صالح محمد العراقي: نشكر جميع الفصائل بعد أن تبرأت بعد من “الميليشيات” الوقحة وغير المنضبطة.

– صالح محمد العراقي: على الفصائل كشفهم ومحاسبتهم فوراً وبالتعاون مع الاجهزة الامنية.

– صالح محمد العراقي: الشعب لا يزال منتظراً لذلك وإلا ضاع العراق بين أفكاك الفاسدين والمارقين.

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