عاجل | اجتماع ثنائي بين رئيسي الوزراء والبرلمان مصطفى الكاظمي ومحمد الحلبوسي

2020/09/24 | 22:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

– اجتماع ثنائي بين رئيسي الوزراء والبرلمان مصطفى الكاظمي ومحمد الحلبوسي.

– الجانبان أكدا ضرورةَ بسط سيطرة الدولة وسيادة مؤسساتها وأهمية حفظ أمن البعثات الدبلوماسية وملاحقة منفذي الاعتداءات وفرض القانون.

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