2020/09/24 | 22:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهنداوي: لا يمكن إجراء انتخابات من دون قانون ولا عودة للقانون السابق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2020/09/24 | 22:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهنداوي: لا يمكن إجراء انتخابات من دون قانون ولا عودة للقانون السابق) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهنداوي: لا يمكن إجراء انتخابات من دون قانون ولا عودة للقانون السابق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).