ستة بنادق و’برنو’ وقاذفة.. حصيلة عملية أمنية في قلعة صالح بميسان

2020/09/24 | 22:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس، استمرار القوات الامنية بعمليات فرض الأمن وإنفاذ القانون في محافظة ميسان. وذكرت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (24 ايلول 2020)، أنه "استمرارا لعمليات فرض الامن وإنفاذ القانون، تواصل قوات فرقة الرد السريع من خلال اللواءين الأول والرابع، عمليات التفتيش وضبط السلاح غير المرخص والقاء القبض على المطلوبين في قضاء قلعة صالح بمحافظة ميسان".

وتابع البيان، " تمكنت القوات الأمنية من العثور على (٦) بنادق مختلفة وبندقية قنص وأخرى نوع برنو وبندقية جي سي ومسدسين وقاذفة RBG7، وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا".

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