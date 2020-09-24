الكروي: تحديد 14% من حجم اموال صندوق الاعمار لديالى غير منصف

2020/09/24 | 22:49 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

اكد النائب مضر الكروي، الخميس، بان تخصيص 14% من اموال صندوق الاعمار لمحافظة ديالى معيار غير منصف.

وقال الكروي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” صندوق الاعمار خصص خلال السنوات الماضية نسبة 14% من الاموال لتمويل مشاريع خدمية في ديالى لكنها تشكل نسبة غير منصفة قياسا بحجم الضرر بالغ في مناطق ومدن مترامية خاصة جلولاء والسعدية “.

واضاف الكروي،انه” عقد لقاء موسع مع رئيس صندوق الاعمار وطالب بمراجعة شاملة لحصة ديالى واعتماد معايير محددة منها الكثافة وحجم الضرر وليس المساحة لتحديد الاموال لافتا الى ان ديالى تضم حاليا مدن صوت مجلس النواب على انها منكوبة وهي بامس الحاجة لتمويل مشاريع الخدمات الاساسية”.

وشكل الحكومة العراقية صندوق لاعمار المدن المتضررة من الارهاب قبل سنوات وحددت نسبة نحددة لكل المحافظة من اجل تمويل مشاريع البناء والاعمار.



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