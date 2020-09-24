الاعلام والاتصالات تبين موقفها من قرار تأسيس شركة وطنية

2020/09/24 | 22:55 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 9 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

رحبت هيئة الإعلام والاتصالات، الخميس، بقرار مجلس النواب بإالزام الحكومة بتأسيس شركة مساهمة وطنية للإتصالات.

وذكرت الهيئة في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (24 ايلول 2020)، انه "ترحب بما جاء في نص قرار مجلس النواب العراقي الصادر هذا اليوم الخميس 24 / 9 / 2020 والمقترح من قبل لجنة الاتصالات والاعلام النيابية والمتضمن الزام الحكومة بتأسيس شركة مساهمة وطنية للإتصالات تسهم في تطوير قطاع الاتصالات في الوطن وتفتح باب المنافسة وتعظم الإيرادات المالية للموازنة الاتحادية السنوية".

واضافت، ان "الهيئة تود ان تعلن عن استعدادها الكامل لدعم وتوفير كل ما يتعلق بها من إجراءات يتطلبها تأسيس الشركة الوطنية للاتصالات وبما لا يتعارض مع سوق المنافسة والقوانين النافذة في البلاد ويسهم في تطوير قطاع الاتصالات وتقديم افضل الخدمات للمواطنين الكرام ".

واكدت الهيئة بانها لم تكن في يوم ما معارضة من حيث المبدأ لفكرة تأسيس شركة وطنية للاتصالات وأنها مع كل ما يطور قطاع الاتصالات في العراق ويقدم الخدمات المناسبة التي ينشدها المواطن العراقي.

وكان مجلس النواب قد صوت على صيغة قرار نيابي مقدم من لجنتي الاعلام والاتصالات والقانونية لغرض تعظيم الايرادات السنوية للموازنة العامة، تقرر الزام الحكومة بتأسيس شركة مساهمة وطنية للاتصالات ومنحها رخصة لخدمات الهاتف الخلوي النقال والزام وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام بتوفير المتطلبات المالية والقانونية والفنية الضرورية لتأسيسها كلا حسب اختصاصه".

ا.ح

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