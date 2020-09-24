وزير الداخلية يرفض اجراء دراسة تفصيلية / الشبكات النازية تغزو جهاز الشرطة الألماني - رشيد غويلب

2020/09/24 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رشيد_غويلب حتى بعد طرد 29 منتسبا في جهاز الشرطة من الخدمة في أكبر ولاية المانية “نورد فيستفالن” بسبب اشتراكهم النشيط في مجموعات دردشة نازية، يجري خلالها تبادل صور هتلر ورموز النازية المحظورة قانونا في المانيا، بالإضافة الى توثيقهم اعمال العنف ضد اللاجئين، يصر وزير الداخلية الفيدرالي هورست سيهوفرعلى منع اجراء دراسة عن مواقف المنتسبين او المتقدمين للعمل في الأجهزة الأمنية، من الأفكار والتنظيمات اليمينية المتطر ......





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