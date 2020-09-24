2020/09/24 | 23:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزيرة الصحة في بلجيكا ماغي دوبلوك، أن أول اللقاحات المضادة لـ”كوفيد 19″ ستتوفر في بلادها اعتبارا من مارس المقبل.

وجاء الإعلان خلال مقابلة أجرتها دوبلوك مع إذاعة محلية ناطقة بالفرنسية اليوم أكدت خلالها أن تسليم اللقاحات من قبل شركة “سانوفي” سيتم على دفعات شهرية.

وردا على سؤال حول أوائل المستفيدين من اللقاحات، أوضحت دوبلوك أنه “سيتم إعطاء اللقاحات أولا للعاملين في المجال الصحي، ومن ثم للأشخاص الأكثر ضعفا ككبار السن مثلا”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حديث اوروبي عن توفر لقاح ضد كورونا في الربيع المقبل) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حديث اوروبي عن توفر لقاح ضد كورونا في الربيع المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).