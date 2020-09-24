مستشار الكاظمي: الحكومة مكلفة بتوفير الشروط المادية لإجراء الانتخابات في موعدها

2020/09/24 | 23:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعةأكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، اليوم الخميس، أن الحكومة مكلفة بتوفير الشروط المادية لإجراء الانتخابات في موعدها.وقال الهنداوي، في مقابلة متلفزة، تابعتها (بغداد اليوم)، إن "الحكومة مكلفة بتوفير الشروط المادية لإجراء الانتخابات في موعدها"، مبينا أن "المبلغ المطلوب للانتخابات موجود في الموازنة".وشدد على "ضروري وجود رقابة وطنية ودولية على الانتخابات"، لافتا الى أنه "لا يمكن إجراء انتخابات من دون قانون ولا عودة للقانون السابق".

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