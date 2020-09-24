شيخ جنكي يبحث مع سفير الاتحاد الاوروبي عدة مسائل

2020/09/24 | 23:10 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني لاهور شيخ جنكي مساء اليوم الخميس 24/9/2020، في مكتبه الخاص بمدينة السليمانية سفير الاتحاد الاوروبي لدى العراق مارتن هوس.

وجرى خلال اللقاء، بحث اخر التطورات في العراق واقليم كوردستان من الناحية السياسية والامنية والاقتصادية.

وهنأ سفير الاتحاد الاوروبي خلال اللقاء لاهور شيخ جنكي على انتخابه رئيسا مشتركا للاتحاد الوطني الكوردستاني.



من جانبه اشار شيخ جنكي الى انعقاد ونجاح المؤتمر، معلنا في الوقت نفسه، ان الاتحاد الوطني مر بمرحلة صعبة وتمكن من عقد مؤتمر التجدد، وان الاتحاد الوطني الان يخطو خطوات بنظام وبرنامج وهيكلية جديدة لخدمة جماهير شعب كوردستان.

وفي جانب اخر من اللقاء، اكد لاهور شيخ جنكي رؤيته ومواقفه بشان العلاقات بين الاقليم وبغداد، مضيفا، ان الحوار واللغة الجيدة هو الطريق الوحيد للتوصل الى حل لجميع المشاكل واتفاق مثمر بين الطرفين وفق الدستور.

كما اكد شيخ جنكي دعمه وحزبه لاحلال السلام والاستقرار في العراق، مضيفا، ان الاتحاد الوطني كقوة سياسية اشتراكية ديمقراطية، كان دائما العامل لاستمرار العملية السياسية وتحقيق الاستقرار والامان في العراق واقليم كوردستان وانه مستمر على هذه السياسة.

واشار شيخ جنكي الى العلاقات بين الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني، كقوتين رئيستين في اقليم كوردستان والاستمرار على مباحثاتهما والتوصل الى تفاهم مشترك بشان جميع المسائل، خاصة المواضيع التي عليها رؤية مختلفة من الجانبين.





وقال الرئيس المشترك للاتحاد الوطني، "كاتحاد وطني نريد ان نكون شريكا ومشاركا حقيقيا في الحكومة والمشاركة في جميع مفاصل الحكم واظهار اساس الشفافية في الايرادات والموارد".

وفي ختام اللقاء، شكر سفير الاتحاد الاوروبي لدى العراق لاهور شيخ جنكي والاتحاد الوطني على الرؤية الواقعية والمواقف التي تخدم العملية السياسية والمواطنين.

PUKmedia خاص

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