الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على ثلاثة “إرهابيين” في نينوى وديالى

2020/09/24 | 23:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، عن القاء القبض على ثلاثة من الإرهابيين في محافظتي نينوى وديالى.

وقالت المديرية في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “استمراراً لعمليات تعقب وملاحقة ما تبقى من فلول داعش الارهابي وخلاياه النائمة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات نينوى، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٦ وقوة من ف٢ لمش ٣ للفرقة من القاء القبض على اثنين من الإرهابيين في منطقة دومييز بمحافظة نينوى”.

واضاف البيان، “هم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤إرهاب”.

وعلى صعيد متصل، فقد تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة وقوة من الفوج الاول لواء المشاة ١٩ للفرقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات ديالى، من القاء القبض على أحد الارهابيين في منطقة الهاشميات بالقرب من هبهب بديالى والذي يتزامن دخوله دائما مع تنفيذ عمليات ارهابية في قاطع المسؤولية”.

ولفت البيان، الى انه “من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب“.

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